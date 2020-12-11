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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею заменила главного тренера на молодежный чемпионат мира

Томас Монтен заразился коронавирусом, его заменит Джоэл Роннмарк

ТАСС, 11 декабря. Шведская хоккейная ассоциация (SIF) объявила, что в качестве главного тренера молодежной сборной Швеции на чемпионат мира отправится Джоэл Роннмарк, который заменит Томаса Монтена, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Монтен и другие члены тренерского штаба сборной, чьи результаты тестов оказались положительными, будут поддерживать команду удаленно в качестве советников. Помощником Роннмарка будет тренер сборной U-18 Андерс Эриксен, в качестве видеотренера к команде присоединится Джейсон Петржиковски.

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Также принять участие в турнире не смогут четыре игрока сборной Швеции из-за проблем с коронавирусом. Команду покинули Уильям Эклунд, Карл Хенрикссон, Уильям Валлиндер и Альбин Греве.

30-летний Роннмарк в течение последних семи лет тренировал юниорские команды системы "Векшё", а последние четыре года был главным тренером молодежной команды клуба. Специалист проводит свой третий сезон в сборной Швеции U-20, на последних двух чемпионатах мира он работал в качестве помощника главного тренера.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Сборная Швеции будет играть в группе В и станет соперником россиян. Также в группе выступят команды США, Чехии и Австрии.

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