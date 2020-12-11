Сборная Швеции по хоккею заменила главного тренера на молодежный чемпионат мира

Монтен и другие члены тренерского штаба сборной, чьи результаты тестов оказались положительными, будут поддерживать команду удаленно в качестве советников. Помощником Роннмарка будет тренер сборной U-18 Андерс Эриксен, в качестве видеотренера к команде присоединится Джейсон Петржиковски.

ТАСС, 11 декабря. Шведская хоккейная ассоциация (SIF) объявила, что в качестве главного тренера молодежной сборной Швеции на чемпионат мира отправится Джоэл Роннмарк, который заменит Томаса Монтена, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Также принять участие в турнире не смогут четыре игрока сборной Швеции из-за проблем с коронавирусом. Команду покинули Уильям Эклунд, Карл Хенрикссон, Уильям Валлиндер и Альбин Греве.

30-летний Роннмарк в течение последних семи лет тренировал юниорские команды системы "Векшё", а последние четыре года был главным тренером молодежной команды клуба. Специалист проводит свой третий сезон в сборной Швеции U-20, на последних двух чемпионатах мира он работал в качестве помощника главного тренера.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Сборная Швеции будет играть в группе В и станет соперником россиян. Также в группе выступят команды США, Чехии и Австрии.