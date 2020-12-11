Российские гандболистки сыграли вничью со сборной Франции в матче чемпионата Европы

Сборные России и Франции встречались в финале предыдущего чемпионата Европы, который проходил в 2018 году. Тогда сборная Франции в статусе хозяйки соревнований оказалась сильнее - 24:21.

ТАСС, 11 декабря. Женская сборная России по гандболу в основном раунде чемпионата Европы сыграла вничью с командой Франции со счетом 28:28. Турнир проходит в Дании.

По итогам четырех матчей сборная России занимает в таблице группы 1 первое место, набрав 7 очков в четырех встречах. Следом идут команды Франции (7 очков, 4 матча), Дании (2 очка, 2 матча), Швеции (1 очко, 2 матча), Испании (1 очко, 3 матча) и Черногории (0 очков, 3 матча).

Позднее в пятницу встретятся сборные Дании и Швеции. Заключительный матч в основном раунде турнира сборная России проведет 15 декабря против команды Дании.

По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал турнира. Полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира - 2021. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.

Чемпионат Европы проходит каждые два года. Лучший результат сборной России - серебряные медали, завоеванные на турнирах 2006 и 2018 годов.