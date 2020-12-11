Баскетболисты ЦСКА победили "Химки" и возглавили турнирную таблицу Евролиги

ТАСС, 11 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил подмосковные "Химки" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 96:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач, ему не хватило одного подбора до трипл-дабла. В составе "Химок" 26 очков на счету Алексея Шведа.

ЦСКА с девятью победами в 13 матчах поднялся на первую строчку в турнирной таблице. "Химки" занимают последнее, 18-е место, имея на счету 11 поражений в 13 встречах.

В следующем матче ЦСКА 15 декабря примет турецкий "Анадолу Эфес". "Химки" днем позже проведут выездную встречу против испанской "Барселоны".