{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты ЦСКА победили "Химки" и возглавили турнирную таблицу Евролиги

Встреча завершилась со счетом 96:87
Игроки БК "Химки" Сергей Моня и ЦСКА Майк Джеймс Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки БК "Химки" Сергей Моня и ЦСКА Майк Джеймс
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил подмосковные "Химки" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 96:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач, ему не хватило одного подбора до трипл-дабла. В составе "Химок" 26 очков на счету Алексея Шведа.

ЦСКА с девятью победами в 13 матчах поднялся на первую строчку в турнирной таблице. "Химки" занимают последнее, 18-е место, имея на счету 11 поражений в 13 встречах.

В следующем матче ЦСКА 15 декабря примет турецкий "Анадолу Эфес". "Химки" днем позже проведут выездную встречу против испанской "Барселоны".

Женский ЧЕ-2020 по гандболу
Российские гандболистки сыграли вничью со сборной Франции в матче чемпионата Европы
Встреча завершилась со счетом 28:28
Читать полностью