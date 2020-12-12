Авербух рассказал об участии в благотворительном матче в поддержку врачей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в благотворительном футбольном матче в поддержку врачей, лечащих зараженных коронавирусом. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча между командой врачей "АнтиCOVID-19" и командой российских звезд "Росич-Старко" прошла в субботу в манеже "Спартак". Встреча завершилась со счетом 6:6.

"Очень рад, что такой матч состоялся, он носил исключительно товарищеский характер. Я всегда поддерживаю такие акции, когда время позволяет принять в них участие. В первом тайме мне удалось забить мяч, чему я очень рад. Хочу поблагодарить врачей и всех, кто на передовой сражается за всех нас, их работа очень важна", - сказал Авербух.

В игре также принимали участие главный врач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко, главный врач ГКБ №13 Сергей Аракелов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов, актер Дмитрий Харатьян и другие.