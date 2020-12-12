Лыжник Большунов стал вторым в спринте на этапе в Давосе и возглавил общий зачет КМ

ТАСС, 12 декабря. Россиянин Александр Большунов стал вторым в спринте вольным стилем на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Давосе.

Непряева стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В финал не смогли квалифицироваться трое российских лыжников. Артем Мальцев и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Андрей Мельниченко не смог пройти дальше четвертьфинала.

Большунов возглавил общий зачет Кубка мира, набрав 337 очков, следом идут норвежцы Йоханнес Клебо (296) и Эмиль Иверсен (219). В зачете спринтерских гонок также лидирует Большунов (120), Ретивых занимает третье место (82). На второй строчке расположился Пеллегрино (100).

Этап завершится в воскресенье индивидуальными гонками. Его пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.