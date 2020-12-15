Футболист ЦСКА Шкурин по итогам матча с "Уралом" избежал дополнительной дисквалификации

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Илья Шкурин, получивший красную карточку в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала", избежал дополнительной дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

ЦСКА в воскресенье сыграл вничью с "Уралом" - 2:2. Шкурин стал автором первого гола в матче, на 90-й минуте игры белорусский форвард получил прямую красную карточку за фол против полузащитника соперника Алексея Евсеева. В протоколе матча эпизод с его удалением охарактеризован как "серьезное нарушение правил - атака соперника с применением чрезмерной силы прямой ногой с открытой стопой (шипами) в ногу в борьбе за мяч". Из-за удаления нападающий дисквалифицирован на запланированный на 17 декабря матч 19-го тура РПЛ против "Ростова".

"Дополнительной дисквалификации у Шкурина нет, он пропустит один матч, - сказал Григорьянц. - Также ЦСКА оштрафован за нарушение санитарного регламента на 50 тыс. рублей. Штраф в размере 30 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений".

"По матчу "Сочи" - "Спартак" мы отдельно вынесли решение по пиротехнике. Штраф "Спартаку" - 110 тыс. рублей за использование и бросание пиротехники болельщиками гостевой команды", - отметил глава КДК РФС.

Также собеседник агентства отметил, что по итогам матча "Ротор" - "Уфа" за неподобающее поведение игроков (футболисты каждой команды получили по семь желтых карточек) штраф каждому из клубов - 100 тыс. рублей. Помимо этого, волгоградский клуб оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента.