Бразильский "Палмейрас" стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес

ТАСС, 16 декабря. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" обыграл парагвайский "Либертад" в ответной встрече четвертьфинала Кубка Либертадорес. Матч закончился со счетом 3:0.

Голы на счету Густаво Скарпы (21-я минута), Рони (68) и Габриэля Менино (82). На 64-й минуте был удален защитник "Либертада" Иван Пирис.

В первом матче, прошедшем 9 декабря, команды сыграли вничью (1:1). "Палмейрас" победил по сумме двух встреч и стал первым полуфиналистом турнира.

Бразильская команда сыграет с победителем пары "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Насьональ" (Уругвай). В первом матче победу со счетом 2:0 одержала аргентинская команда. Ответная встреча пройдет 18 декабря.

Оставшиеся участники полуфинала определятся во встречах между бразильскими "Гремио" и "Сантосом" (первый матч закончился со счетом 1:1), а также аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Расингом", которые должны сыграть первый матч 17 декабря.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский "Фламенго". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.