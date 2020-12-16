СМИ: команды НХЛ будут проводить домашние матчи на своих стадионах

ТАСС, 16 декабря. Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата на своих аренах. Об этом сообщает портал Colorado Hockey Now .

По-прежнему существует вероятность того, что игры будут проходить без зрителей, однако руководство НХЛ больше не рассматривает вариант с проведением чемпионата в "пузырях". Выездные матчи планируется проводить только между командами одного дивизиона, которые в условиях пандемии будут реорганизованы.

НХЛ остается непреклонна в решении о том, что она не будет стремиться вакцинировать игроков и сотрудников раньше других, так как существуют более подверженные риску заражения люди.

Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии. По данным TSN, новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82.