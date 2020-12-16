{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: команды НХЛ будут проводить домашние матчи на своих стадионах

Руководство лиги больше не рассматривает вариант с проведением чемпионата в "пузырях"

ТАСС, 16 декабря. Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата на своих аренах. Об этом сообщает портал Colorado Hockey Now.

На эту тему
СМИ: клубы НХЛ рассматривают возможность игры на открытом воздухе для допуска болельщиков

По-прежнему существует вероятность того, что игры будут проходить без зрителей, однако руководство НХЛ больше не рассматривает вариант с проведением чемпионата в "пузырях". Выездные матчи планируется проводить только между командами одного дивизиона, которые в условиях пандемии будут реорганизованы.

НХЛ остается непреклонна в решении о том, что она не будет стремиться вакцинировать игроков и сотрудников раньше других, так как существуют более подверженные риску заражения люди.

Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии. По данным TSN, новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82.

Футбол в России
Мостовой назвал встречу "Зенит" - "Спартак" матчем года в российском футболе
Бывший спартаковец считает "Зенит" небольшим фаворитом встречи
Читать полностью