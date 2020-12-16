Минспорт будет использовать технологии искусственного интеллекта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рамках цифровой трансформации будет использовать технологии искусственного интеллекта. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Необходимо утвердить и начать реализацию ведомственной программы цифровой трансформации Минспорта, включающей более 10 проектов по трансформации государственных функций, в том числе использование технологий искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко.

Заседание коллегии Минспорта прошло в Москве в среду.