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Массовый спорт

Минспорт будет использовать технологии искусственного интеллекта

Это включено в программу цифровой трансформации ведомства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рамках цифровой трансформации будет использовать технологии искусственного интеллекта. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Необходимо утвердить и начать реализацию ведомственной программы цифровой трансформации Минспорта, включающей более 10 проектов по трансформации государственных функций, в том числе использование технологий искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко.

Заседание коллегии Минспорта прошло в Москве в среду.

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