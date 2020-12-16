Коронавирус, стратегия и мультики. Коллегия Минспорта подвела итоги непростого года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Коллегия Министерства спорта РФ подвела итоги 2020 года, главной темой которого остается новый коронавирус. Пандемия серьезно ударила и по спортивной отрасли. Участники заседания детально обсудили подготовку российских атлетов к международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм, в условиях ограничений.
Также темами заседания стали реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и стратегия развития в стране спорта и физической культуры до 2030 года.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на коллегии, отметил, что спортивная отрасль в России успешно адаптировалась к условиям пандемии, профессиональные лиги и общероссийские федерации работают эффективно. Несмотря на существующие ограничения, многие спортивные проекты были успешно реализованы, включая проведение в Сочи Гран-при "Формулы-1" и Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО. В общей сложности в России за год прошло больше 7 тыс. различных спортивных соревнований.
Российские спортсмены, несмотря на отмену и перенос турниров, приняли участие в более чем ста международных соревнованиях. При этом очень успешно - как в зимних, так и в летних видах спорта было завоевано большое количество наград высшего достоинства.
В условиях существующих ограничений естественное развитие получила цифровая трансформация спортивной отрасли, многие тренировочные мероприятия перешли в онлайн. "Расширилась аудитория, миллионы россиян, любители спорта и профессионалы, занимались спортом с использованием цифровых сервисов. Эти практики нужно закрепить. Но они, конечно, не должны заменять настоящие соревнования", - заметил Чернышенко.
В ожидании решения CAS
Одно из важных соревнований пройдет летом следующего года. Речь об Олимпийских играх в Токио, проведение которых было отложено на год в связи с пандемией. "Год получился непростым, нетривиальным для нашей спортивной отрасли, - сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Мы столкнулись с большими вызовами, которые повлияли на нашу повестку. Это в первую очередь пандемия, экономические последствия, связанные с ситуацией".
"ОКР внимательно отслеживает развитие ситуации с проведением Игр. Остро стоит вопрос с лицензиями, которые еще не были разыграны, а это 43 процента от общего числа. Все квалификационные мероприятия должны завершиться в весенний период", - добавил он.
Вскоре должно стать понятно, в каком статусе российские спортсмены выступят на предстоящих Играх. 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если доводы российской стороны приняты не будут, страна на четыре года лишится права быть представленной на Олимпийских играх, чемпионатах мира и возможности принимать крупные международные старты.
"Решение CAS может изменить конструкцию спорта, его развитие, - заметил помощник президента страны Игорь Левитин. - Уверен, что в ближайшие четыре года, что будет действовать решение CAS, нам необходимо будет переформатировать свою работу. Но та стратегия, которая заложена президентом Российской Федерации до 2030 года, должна быть выполнена".
Несмотря на непростые отношения российских властей с WADA, министерство спорта нацелено на тесное сотрудничество с организацией по вопросам борьбы с допингом. "Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений работы, - сказал Матыцин. - Здесь очень важно взаимодействовать с международными организациями, но еще более важно определить систему работы по образованию и административному контролю совместно с федерациями и субъектами".
"На прошлой неделе правительство Российской Федерации утвердило положение о правительственной комиссии по борьбе с допингом на площадке ЮНЕСКО. Это позволит нам еще более эффективно при взаимодействии с другими органами исполнительной власти, нашими регионами и федерациями продолжить эту работу", - добавил он.
Массовый спорт
Что касается стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, то основной ее задачей является увеличение числа занимающихся спортом в России до 70%. Документ был принят в конце ноября, всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт, в их числе развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество и другие.
"На территории РФ пока недостаточно баз. Сейчас министерство спорта разрабатывает проект до 2030 года, чтобы Россия была обеспечена необходимыми базами с учетом всех условий по самым высоким стандартам. Это амбициозное и дорогостоящее предложение, но мы будем с ним выходить. Это является необходимым условием", - сказал Матыцин, говоря об одной из задач ведомства.
Еще одной задачей является развитие в регионах детско-юношеского спорта. Эта тема станет главной на ближайшем заседании Совета при президенте РФ.
Массовый и детский спорт также являются приоритетными направлениями работы министерства спорта. В этой связи важную роль играет комплекс ГТО. Для его популяризации во время заседания коллегии было предложено создать мультипликационных героев. Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила о готовности участвовать в создании мультфильмов о спорте. "Они будут об определенных видах спорта, начнем с первой пятерки-шестерки, а дальше посмотрим, как пойдет. У нас уже есть коллеги, которые разрабатывают спортивные образы", - сказала Канделаки.
"Нам нужно идти синхронно, потому что если вы хотите, чтобы были мультфильмы, то кто, если не мы, должны эти мультфильмы показывать? Давайте вместе объединимся в креативную группу для создания популярных мультфильмов, которые подарят стране и нашим детям новых любимых героев. Они станут талисманами для наших видов спорта", - добавила она.
Матыцин поддержал эту идею. "Мы будем использовать возможности телеканала и вашей креативной группы, чтобы сделать комплекс ГТО максимально интересным и популярным", - отметил он.