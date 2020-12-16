Коронавирус, стратегия и мультики. Коллегия Минспорта подвела итоги непростого года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Коллегия Министерства спорта РФ подвела итоги 2020 года, главной темой которого остается новый коронавирус. Пандемия серьезно ударила и по спортивной отрасли. Участники заседания детально обсудили подготовку российских атлетов к международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм, в условиях ограничений.

Также темами заседания стали реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и стратегия развития в стране спорта и физической культуры до 2030 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на коллегии, отметил, что спортивная отрасль в России успешно адаптировалась к условиям пандемии, профессиональные лиги и общероссийские федерации работают эффективно. Несмотря на существующие ограничения, многие спортивные проекты были успешно реализованы, включая проведение в Сочи Гран-при "Формулы-1" и Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО. В общей сложности в России за год прошло больше 7 тыс. различных спортивных соревнований.

Российские спортсмены, несмотря на отмену и перенос турниров, приняли участие в более чем ста международных соревнованиях. При этом очень успешно - как в зимних, так и в летних видах спорта было завоевано большое количество наград высшего достоинства.

В условиях существующих ограничений естественное развитие получила цифровая трансформация спортивной отрасли, многие тренировочные мероприятия перешли в онлайн. "Расширилась аудитория, миллионы россиян, любители спорта и профессионалы, занимались спортом с использованием цифровых сервисов. Эти практики нужно закрепить. Но они, конечно, не должны заменять настоящие соревнования", - заметил Чернышенко.

В ожидании решения CAS

Одно из важных соревнований пройдет летом следующего года. Речь об Олимпийских играх в Токио, проведение которых было отложено на год в связи с пандемией. "Год получился непростым, нетривиальным для нашей спортивной отрасли, - сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Мы столкнулись с большими вызовами, которые повлияли на нашу повестку. Это в первую очередь пандемия, экономические последствия, связанные с ситуацией".

"ОКР внимательно отслеживает развитие ситуации с проведением Игр. Остро стоит вопрос с лицензиями, которые еще не были разыграны, а это 43 процента от общего числа. Все квалификационные мероприятия должны завершиться в весенний период", - добавил он.