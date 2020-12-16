Тедеско сказал, что уже сообщил футболистам "Спартака" о непродлении контракта с клубом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско уже сообщил игрокам команды о том, что не будет продлевать контракт с клубом. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Тедеско на пресс-конференции после матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:3) сообщил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона.

"Уже сообщил решение команде. Почему сказал сейчас - потому что владелец клуба сказал, что хочет продлить со мной контракт, и я чувствовал любовь и поддержку в клубе. Мне сказали, что в январе продлят контракт, но я очень честный человек и хочу дать клубу время. Я всегда честен с командой", - сказал Тедеско.

"В январе начнем готовиться ко второй части сезона. Мои слова сейчас важны, очень хочется принимать во всех играх участие, когда я понимаю, что не буду готовить команду к следующему сезону", - добавил он.