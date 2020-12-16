Тедеско принял решение не продлевать контракт со "Спартаком" после матча с "Сочи"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско принял решение не продлевать контракт после матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Главный тренер "Спартака" Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом

В среду Тедеско после матча 19-го тура РПЛ против санкт-петербургского "Зенита" (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт, который истекает после окончания сезона-2020/21.

"С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с "Сочи" Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и то, что предупредил заранее, у клуба будет время подобрать нового специалиста".

После матча "Сочи" - "Спартак" (1:0), который прошел 12 декабря, московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. После инцидента пресс-служба РПЛ отметила, что по данному вопросу проводится проверка, добавив, что оценку произошедшему даст Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.