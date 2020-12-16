Липатова завоевала золото Кубка мира по борьбе

ТАСС, 16 декабря. Светлана Липатова завоевала золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Сербии.

В финальной схватке Липатова оказалась сильнее Марианы Кердивары из Молдавии. Россиянки Вероника Чумикова и Ханум Велиева стали бронзовыми призерами Кубка мира. Велиева в сватке за бронзу в весовой категории до 68 кг победила Софию Георгиеву, Чумикова оказалась сильнее Алены Колесник из Азербайджана (до 57 кг).

Липатовой 27 лет, она является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.