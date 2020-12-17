Кубок Первого канала по хоккею пройдет в условиях пандемии коронавируса

Матчи турнира, являющегося вторым этапом Евротура, состоятся с 17 по 20 декабря. На первом этапе, проходившем в Хельсинки, команды жили в так называемом "пузыре" - в условиях самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Практически такие же условия ждут участников турнира и в Москве: они будут находиться в "пузыре" и чистой зоне как на арене, так и в отеле. В самом дворце будет соблюдаться масочно-перчаточный режим, а у всех приходящих на матчи болельщиков будет измеряться температура.

По согласованию с властями и Роспотребнадзором будет продаваться 25% билетов от общей вместимости арены (12,1 тыс. человек). Как и на Кубке Карьяла, билеты распространяются только на матчи с участием хозяев. Россияне 17 декабря сыграют со шведами, 19 декабря - с чехами, 20 декабря - с финнами. Последние два года заключительные матчи турнира россияне проводили в Санкт-Петербурге на футбольной "Газпром-Арене", в 2018 году был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей с участием национальной команды - 71 381 болельщик.