{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Кубок Первого канала по хоккею пройдет в условиях пандемии коронавируса

В четверг россияне сыграют против команды Швеции
Игроки сборных Швеции Юнас Анелёв и России Вадим Шипачёв Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки сборных Швеции Юнас Анелёв и России Вадим Шипачёв
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кубок Первого канала, 15-й по счету в нынешнем виде, состоится в Москве. Матчи пройдут на льду "ЦСКА-Арены" в условиях строжайших мер безопасности против коронавируса.

На эту тему
Третьяк: ФХР находит способы сохранить хоккейные турниры во время пандемии коронавируса

Матчи турнира, являющегося вторым этапом Евротура, состоятся с 17 по 20 декабря. На первом этапе, проходившем в Хельсинки, команды жили в так называемом "пузыре" - в условиях самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Практически такие же условия ждут участников турнира и в Москве: они будут находиться в "пузыре" и чистой зоне как на арене, так и в отеле. В самом дворце будет соблюдаться масочно-перчаточный режим, а у всех приходящих на матчи болельщиков будет измеряться температура.

По согласованию с властями и Роспотребнадзором будет продаваться 25% билетов от общей вместимости арены (12,1 тыс. человек). Как и на Кубке Карьяла, билеты распространяются только на матчи с участием хозяев. Россияне 17 декабря сыграют со шведами, 19 декабря - с чехами, 20 декабря - с финнами. Последние два года заключительные матчи турнира россияне проводили в Санкт-Петербурге на футбольной "Газпром-Арене", в 2018 году был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей с участием национальной команды - 71 381 болельщик.

На эту тему
Первый канал покажет матчи сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею

Турнир станет первым для главного тренера сборной России Валерия Брагина, поскольку на Кубке Карьяла играл молодежный состав под руководством главного тренера молодежной команды Игоря Ларионова. В этот раз были собраны более опытные игроки, например капитан команды олимпийский чемпион Вадим Шипачев, а также еще два победителя Игр в Пхёнчхане - Алексей Марченко и Егор Яковлев. Через день после объявления состава в нем были сделаны изменения: игроков СКА Михаила Бердина и Владислава Каменева заменили голкипер Даниил Тарасов и форвард Александр Кадейкин.

Турнир в Москве будет массовым смотром для многих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в форме своих национальных сборных. Во всех командах костяк составили именно представители КХЛ.

Свое нынешнее название турнир носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
ATP
Australin Open - 2021 стартует 8 февраля
Турниру будет предшествовать Кубок ATP, проводящийся среди национальных сборных
Читать полностью