"Барселона" обыграла лидера чемпионата Испании по футболу "Реал Сосьедад"

ТАСС, 17 декабря. Футболисты "Барселоны" победили "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе "Барселоны" голы забили Жорди Альба (31-я минута) и Френки де Йонг (43). У проигравших отличился Виллиан Хосе (27).

"Реал Сосьедад" не смог продлить победную серию из девяти матчей (шесть побед и три ничьи) и уступил первую строчку в таблице чемпионата Испании мадридскому "Атлетико". Команда занимает второе место, набрав 26 очков в 14 матчах. "Барселона" идет пятой, имея в активе 20 очков после 12 встреч.

В следующем туре "Барселона" 19 декабря дома примет "Валенсию", "Реал Сосьедад" в гостях встретится с "Леванте".