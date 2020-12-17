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Футбол в Испании

"Барселона" обыграла лидера чемпионата Испании по футболу "Реал Сосьедад"

Каталонская команда занимает пятое место в таблице чемпионата
Игроки "Барселоны" Лионель Месси и "Реал Сосьедада" Робен Ле Норман EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Игроки "Барселоны" Лионель Месси и "Реал Сосьедада" Робен Ле Норман
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 17 декабря. Футболисты "Барселоны" победили "Реал Сосьедад" в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе "Барселоны" голы забили Жорди Альба (31-я минута) и Френки де Йонг (43). У проигравших отличился Виллиан Хосе (27).

"Реал Сосьедад" не смог продлить победную серию из девяти матчей (шесть побед и три ничьи) и уступил первую строчку в таблице чемпионата Испании мадридскому "Атлетико". Команда занимает второе место, набрав 26 очков в 14 матчах. "Барселона" идет пятой, имея в активе 20 очков после 12 встреч.

В следующем туре "Барселона" 19 декабря дома примет "Валенсию", "Реал Сосьедад" в гостях встретится с "Леванте".

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