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Футбол в России

СМИ: футболист московского "Динамо" Рауш зимой покинет команду

В нынешнем сезоне он провел за "Динамо" четыре игры, в которых отметился одним голом
Константин Рауш (слева) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Константин Рауш (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Константин Рауш покинет команду в конце декабря. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

По информации источника, у Рауша зимой закончится контракт с "Динамо", который не будет продлен.

Раушу 29 лет, он выступает за московский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за "Динамо" четыре игры, в которых отметился одним голом. Также футболист выступал за немецкие "Ганновер", "Дармштадт" и "Штутгарт". В составе сборной России Рауш провел девять матчей и сделал две голевые передачи.

"Динамо" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 19 турах.

Теги
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