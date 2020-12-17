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ATP

Australin Open - 2021 стартует 8 февраля

Турниру будет предшествовать Кубок ATP, проводящийся среди национальных сборных
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 17 декабря. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Турнир пройдет в Мельбурне. Квалификационный этап состоится с 10 по 13 января в Дохе. С 1 по 5 февраля в Мельбурне пройдет Кубок ATP, который проводится среди национальных сборных и является подготовительным для Australian Open. Ранее газета The Age сообщила, что турнир будет отменен.

Мужской теннисный сезон стартует 5 января турнирами под эгидой ATP Delray Beach Open в США и Antalya Open в Турции. С 31 января по 6 февраля в Мельбурне пройдет еще два турнира ATP.

Australian Open традиционно является первым в сезоне среди турниров серии Большого шлема. В прошлом году турнир проводился с 20 января по 2 февраля, в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин. Ранее о переносе турнира на три недели сообщал директор Australian Open Крэйг Тили.

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