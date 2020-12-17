Общее собрание Российской премьер-лиги состоится 22 декабря

ТАСС, 17 декабря. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На мероприятии подведут итоги 2020 года, обсудят вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Российского футбольного союза, а также кандидатов в исполком организации. На собрании будет рассмотрен вопрос бюджета РПЛ и стратегия развития лиги.

После 19 туров на первом месте в Тинькофф-РПЛ идет петербургский "Зенит", в активе которого 41 очко. Второе место занимает "Спартак" (35), третье - ЦСКА (18 матчей, 34 очка).

Заключительный матч 2020 года в сезоне РПЛ состоится 18 декабря.