Клуб НХЛ "Ванкувер" ответил на обвинения в культурной апроприации из-за логотипа команды

ТАСС, 17 декабря. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" сообщил, что коренные народы Канады выразили ему поддержку на фоне обвинений в культурной апроприации изображения косатки на логотипе. Комментарий владельца "Ванкувера" Франческо Аквилини приводит телеканал Sportsnet.

Команда подверглась критике ранее на неделе, когда профессор Университета Манитобы по изучению коренных народов и их истории Шон Карлтон заявил в Twitter, что "Ванкуверу" следует изменить логотип, поскольку "изображение, вдохновленное культурой народов побережья Салиш, было разработано без консультации с коренными жителями". В логотипе, который был создан художником Брентом Линчем в 1997 году, используются элементы искусства народа Хайда.

"Мы консультируемся с коренными народами Канады по многим вопросам, связанным с нашими командами и бизнесом, и ценим их мудрые советы. Мы понимаем, что не все принимают логотип "Ванкувера", но очень рады, что так много людей, включая наших друзей из коренных народов Канады, относятся к нему иначе. Мы благодарны за поддержку и все положительные отзывы, которые мы получили", - сказал Аквилини.

Поддержку клубу выразили вожди племен Мусквиэм, Сквамиш и Цлейл-ваутут. "Более десяти лет мы работали бок о бок. Семейство Аквилини всячески поддерживает племена. Мы ценим проделанную работу, их дружбу и продолжим укреплять эти отношения и поддерживать их стремления в постоянно меняющиеся времена", - говорится в их заявлении.

В 2020 году несколько американских клубов изменили свои логотипы и названия из-за обвинений в культурной апроприации. В понедельник бейсбольный клуб "Кливленд" объявил, что откажется от своего прозвища "индейцы". Этот шаг последовал за аналогичными решениями футбольных команд "Вашингтон" и "Эдмонтон". В НХЛ с подобными обвинениями столкнулся "Чикаго Блэкхокс", но команде удалось сохранить название и логотип с изображением индейца.