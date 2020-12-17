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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин встретился с тренерами команд - победителей Всероссийской летней Универсиады

Министр вручил специалистам ведомственные награды
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с тренерами команд - победителей Всероссийской летней Универсиады. Мероприятие состоялось в четверг в Москве.

"Соревнования прошли на самом высоком уровне. Университеты выступили консолидировано. Надеюсь, что некоторые участники соревнований в будущем войдут в состав сборной России на Всемирной Универсиаде", - сказал Матыцин.

VII Всероссийская летняя Универсиада прошла с 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге. Были проведены соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам. Всего в столицу Урала приехали около 3 тысяч спортсменов, тренеров и судей. Успешное проведение этого крупного спортивного мероприятия стало первым этапом подготовки к Всемирным летним студенческим играм 2023 года.

Также в рамках встречи министр вручил специалистам ведомственные награды.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
ММА
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