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РФС проведет консультации с ФИФА и УЕФА по влиянию санкций на выступление сборных России

Санкции предусматривают, в частности, что сборная России в случае выхода в финальную стадию чемпионата мира - 2022 выступит там под нейтральным флагом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет дополнительные консультации с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по влиянию санкций, наложенных в отношении российского спорта. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

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В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Санкции предусматривают, в частности, что сборная России в случае выхода в финальную стадию чемпионата мира - 2022 выступит там под нейтральным флагом.

"Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, что бы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

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