В Федерации санного спорта России заявили, что ждут разъяснений по поводу санкций WADA

Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в немецком Кенигсзе, станет первым мировым первенством по зимнему виду спорта, где российская команда будет вынуждена выступать под нейтральным флагом из-за вступивших в силу двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства.

"Сейчас мы должны собраться и решить, как нам действовать дальше и выступать под нейтральным флагом. Все это вызывает много вопросов, которые нуждаются в разъяснениях, что можно использовать, а что нельзя", - отметила Гарт.

"Конечно, сама ситуация, при которой мои спортсмены в очередной раз вынуждены будут выступать на международном старте под нейтральным флагом, для меня крайне неприятна, - продолжила глава федерации. - Но сейчас я уже думаю о более приземленных вещах - в чем на ближайшем чемпионате мира будут выступать российские саночники. Все мои переживания, мой шок были три года назад, когда нас допускали на столь же тяжелых условиях до Олимпиады в Пхёнчхане. Сейчас нам остается только принимать решение как данность".