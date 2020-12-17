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Санкции WADA против российского спорта

В Федерации санного спорта России заявили, что ждут разъяснений по поводу санкций WADA

ЧМ по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в Кенигсзе, станет первым мировым первенством по зимнему виду спорта, где российская команда будет вынуждена выступать под нейтральным флагом
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) нуждается в разъяснениях по поводу нюансов выступления сборной России на ближайшем чемпионате мира под нейтральным флагом. Об этом ТАСС рассказала президент федерации Наталия Гарт.

Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в немецком Кенигсзе, станет первым мировым первенством по зимнему виду спорта, где российская команда будет вынуждена выступать под нейтральным флагом из-за вступивших в силу двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства.

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"Сейчас мы должны собраться и решить, как нам действовать дальше и выступать под нейтральным флагом. Все это вызывает много вопросов, которые нуждаются в разъяснениях, что можно использовать, а что нельзя", - отметила Гарт.

"Конечно, сама ситуация, при которой мои спортсмены в очередной раз вынуждены будут выступать на международном старте под нейтральным флагом, для меня крайне неприятна, - продолжила глава федерации. - Но сейчас я уже думаю о более приземленных вещах - в чем на ближайшем чемпионате мира будут выступать российские саночники. Все мои переживания, мой шок были три года назад, когда нас допускали на столь же тяжелых условиях до Олимпиады в Пхёнчхане. Сейчас нам остается только принимать решение как данность".

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