Агапитов: спортивным структурам нет смысла давать оценку политическому решению CAS

Согласно вердикту CAS, спортсмены России на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации тяжелой атлетики России, член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов считает, что оценка решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не может находиться в компетенции спортивных структур, так как вердикт продиктован политическими и экономическими факторами. Такое мнение он высказал ТАСС.

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

"Учитывая тот факт, что происходящие события в мировом спорте имеют не спортивный характер, а политический и экономический, это вопросы не нашей компетенции, думаю, невежественно давать оценку подобным решениям. Тем более мы не являлись стороной, допущенной к деталям и фактам текущего дела", - сказал Агапитов.

"Считаю, каждый должен заниматься своим делом и быть в нем профессионалом. Наше дело - тяжелая атлетика. Поэтому мы будем продолжать популяризировать и развивать тяжелую атлетику, готовить спортсменов национальной сборной и выступать на международном помосте в тех условиях, которые доступны нам сегодня. Весь мир на примере мировой тяжелой атлетики увидел корень кризиса в спорте. И он не в России", - добавил он.

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики, которое было принято в апреле 2018 года, сборная России из-за прошлых допинговых скандалов сможет выставить на Игры в Токио только двух штангистов (по одному в мужском и женском турнирах).