{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Вратарь "Вашингтона" Лундквист пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за проблем с сердцем

Шведский голкипер подписал годичный контракт с "Вашингтоном" с зарплатой $1,5 млн в октябре
Хенрик Лундквист AP Photo/Kathy Willens
Описание
Хенрик Лундквист
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 17 декабря. Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Хенрик Лундквист не сыграет в предстоящем сезоне из-за проблем с сердцем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Лундквист подписал годичный контракт с "Вашингтоном" с зарплатой $1,5 млн в октябре. За столичный клуб выступает российский голкипер Илья Самсонов.

"Мое сердце разбивается (буквально), чтобы сообщить вам эту новость - я не присоединюсь к "Вашингтону" в предстоящем сезоне, - написал 38-летний Лундквист. - После многих недель тестов и разговоров со специалистами было определено, что сердце не позволит мне выйти на лед. В ближайшие месяцы я определюсь с лучшим курсом лечения".

Лундквист в 2000 году на драфте НХЛ был выбран под общим 205-м номером командой "Нью-Йорк Рейнджерс", за которую выступал с 2005 года. В конце сентября "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока. По нему вратарь получал $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, из состава его вытеснили российские голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

За "Вашингтон" также выступают российские форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Дата начала нового сезона НХЛ еще не определена.

Сборные по хоккею
В IIHF заявили, что Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии
По решению Спортивного арбитражного суда России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры
Читать полностью