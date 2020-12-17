Вратарь "Вашингтона" Лундквист пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за проблем с сердцем

ТАСС, 17 декабря. Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Хенрик Лундквист не сыграет в предстоящем сезоне из-за проблем с сердцем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мое сердце разбивается (буквально), чтобы сообщить вам эту новость - я не присоединюсь к "Вашингтону" в предстоящем сезоне, - написал 38-летний Лундквист. - После многих недель тестов и разговоров со специалистами было определено, что сердце не позволит мне выйти на лед. В ближайшие месяцы я определюсь с лучшим курсом лечения".

Лундквист в 2000 году на драфте НХЛ был выбран под общим 205-м номером командой "Нью-Йорк Рейнджерс", за которую выступал с 2005 года. В конце сентября "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока. По нему вратарь получал $8,5 млн в год. В прошедшем сезоне Лундквист провел 30 матчей, из состава его вытеснили российские голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.

В 2012 году Лундквист получил награду "Везина Трофи", которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

За "Вашингтон" также выступают российские форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Дата начала нового сезона НХЛ еще не определена.