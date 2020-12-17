Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть "Ростов" и выйти на второе место в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:1 в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хет-триком отметился нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов (2, 57, 82-я минуты). В составе хозяев отличился Алексей Козлов (90), для которого этот гол стал первым за "Ростов". В предыдущий раз Чалов забивал за ЦСКА 8 ноября - в матче первого круга РПЛ с "Ростовом", его безголевая серия достигла семи матчей в РПЛ и Лиге Европы. Три мяча в одном матче за ЦСКА он в предыдущий раз забивал 1 сентября 2018 года в матче с екатеринбургским "Уралом" (4:0).
ЦСКА прервал свою безвыигрышную серию в РПЛ, которая составляла четыре матча (три ничьи, одно поражение). С учетом матчей Лиги Европы армейцы не выигрывали семь встреч. Свою предыдущую победу ЦСКА одержал над "Ростовом" (2:0).
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на второе место, набрав 37 очков. Команда на четыре очка отстает от лидирующего санкт-петербургского "Зенита". "Ростов" с 32 очками идет пятым.
В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" на выезде встретится с "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|43-15
|41
|2
|ЦСКА
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|3
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|19
|10
|2
|7
|24-20
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|10
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|11
|Химки
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|12
|Урал
|18
|4
|8
|6
|15-22
|20
|13
|Ротор
|19
|3
|5
|11
|9-30
|14
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|19
|3
|4
|12
|14-31
|13
|16
|Тамбов
|18
|3
|3
|12
|12-28
|12