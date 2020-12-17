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Футбол в России

Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть "Ростов" и выйти на второе место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейского клуба
Федор Чалов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:1 в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хет-триком отметился нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов (2, 57, 82-я минуты). В составе хозяев отличился Алексей Козлов (90), для которого этот гол стал первым за "Ростов". В предыдущий раз Чалов забивал за ЦСКА 8 ноября - в матче первого круга РПЛ с "Ростовом", его безголевая серия достигла семи матчей в РПЛ и Лиге Европы. Три мяча в одном матче за ЦСКА он в предыдущий раз забивал 1 сентября 2018 года в матче с екатеринбургским "Уралом" (4:0).

ЦСКА прервал свою безвыигрышную серию в РПЛ, которая составляла четыре матча (три ничьи, одно поражение). С учетом матчей Лиги Европы армейцы не выигрывали семь встреч. Свою предыдущую победу ЦСКА одержал над "Ростовом" (2:0).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на второе место, набрав 37 очков. Команда на четыре очка отстает от лидирующего санкт-петербургского "Зенита". "Ростов" с 32 очками идет пятым.

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" на выезде встретится с "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2ЦСКА19114435-1737
3Спартак19105433-2135
4Сочи1996428-2233
5Ростов19102724-2032
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Рубин1984724-2528
10Ахмат1975719-2126
11Химки1974824-3025
12Урал1848615-2220
13Ротор1935119-3014
14Арсенал19351117-3014
15Уфа19341214-3113
16Тамбов18331212-2812

 

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