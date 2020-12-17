Хет-трик Чалова помог ЦСКА обыграть "Ростов" и выйти на второе место в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:1 в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хет-триком отметился нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов (2, 57, 82-я минуты). В составе хозяев отличился Алексей Козлов (90), для которого этот гол стал первым за "Ростов". В предыдущий раз Чалов забивал за ЦСКА 8 ноября - в матче первого круга РПЛ с "Ростовом", его безголевая серия достигла семи матчей в РПЛ и Лиге Европы. Три мяча в одном матче за ЦСКА он в предыдущий раз забивал 1 сентября 2018 года в матче с екатеринбургским "Уралом" (4:0).

ЦСКА прервал свою безвыигрышную серию в РПЛ, которая составляла четыре матча (три ничьи, одно поражение). С учетом матчей Лиги Европы армейцы не выигрывали семь встреч. Свою предыдущую победу ЦСКА одержал над "Ростовом" (2:0).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на второе место, набрав 37 очков. Команда на четыре очка отстает от лидирующего санкт-петербургского "Зенита". "Ростов" с 32 очками идет пятым.

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, ЦСКА в гостях сыграет с московским "Локомотивом", "Ростов" на выезде встретится с "Зенитом".