Россия сохранит за собой право проведения ЧМ-2021 по скалолазанию

ТАСС, 17 декабря. Россия сохранит за собой право на проведение чемпионата мира и других международных соревнований по скалолазанию, запланированных на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

В четверг по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) вступили в силу санкции к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). В частности, России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом перенос турнира возможен только при определенных условиях.

"У нас есть соглашение с Международной федерацией спортивного скалолазания о проведении в России в 2021 году ряда крупных соревнований. Эта тема уже становилась предметом обсуждения после предыдущего введения санкций WADA. И ситуация на текущий момент остается без изменений. Перенести в другие страны чемпионат мира в Москве (15-22 сентября), первенство мира в Воронеже (21-31 августа), первенство Европы в Перми (1-5 мая), Кубок Европы в Тюмени (осень) не представляется возможным, так как организация таких соревнований - масштабная и длительная работа", - говорится в заявлении президента ФСР.

"Три наших скалолаза, Юлия Каплина, Виктория Мешкова, Алексей Рубцов, выполнили необходимые требования, ни один из них не нарушал антидопинговые правила. В Токио пройдет олимпийский дебют скалолазания. Это важное событие, и Россия будет представлена на Олимпиаде в том формате, в каком это будет возможно", - добавляет Бычков.