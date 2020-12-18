СМИ: Георгиев может пропустить тренировочный лагерь "Рейнджерс" из-за проблем с визой

По информации источника, Георгиев находится в Финляндии в ожидании новой рабочей визы. Она необходима, так как 24-летний россиянин в межсезонье подписал новый двухлетний контракт с "Рейнджерс".

ТАСС, 18 декабря. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев может пропустить тренировочный лагерь из-за проблем с рабочей визой . Об этом в Twitter сообщил журналист газеты Newsday Sports Колин Стивенсон.

Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что новый сезон НХЛ стартует 13 января. В этом случае тренировочные лагеря откроются в конце декабря либо начале января. По прибытии в Нью-Йорк Георгиев должен будет пройти обязательный трехдневный карантин.

За "Рейнджерс" также играют россияне Артемий Панарин, Павел Бучневич (оба - нападающие) и Игорь Шестеркин (вратарь).

Георгиев не был задрафтован в НХЛ, он выступает за "Рейнджерс" с 2017 года. В минувшем сезоне российский голкипер провел 34 матча, пропуская в среднем 3,04 шайбы за игру при показателе отраженных бросков в 91%. Также он играл за российский "Химик" (Воскресенск), финский ТПС и фарм-клуб "Рейнджерс" "Хартфорд Вулф Пэк".

В составе сборной России Георгиев стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года, проведя за национальную команду два матча и одержав две победы, не пропустив ни одной шайбы.