СМИ: НХЛ может провести все матчи регулярного чемпионата в США

ТАСС, 18 декабря. Все матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона могут быть проведены в США. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

Этот вариант может быть рассмотрен при условии, если не удастся достичь договоренностей с органами здравоохранения канадских провинций, в которых базируются клубы НХЛ, по поводу создания Канадского дивизиона. Согласно информации Sportsnet, правительство Канады предпочитает схему с организацией "пузыря", как во время проведения плей-офф сезона-2020/21 в Эдмонтоне и Торонто, однако лига не считает возможным использовать подобный вариант на протяжении всего сезона.

Если договоренности не будут достигнуты, НХЛ хочет, чтобы "Ванкувер", "Калгари", "Эдмонтон", "Виннипег", "Торонто", "Оттава" и "Монреаль" проводили в игры в США. В четверг руководители лиги уже провели телефонную конференцию с канадскими командами и обсудили возможность переезда.

Другие североамериканские спортивные лиги уже сталкивались с переездами канадских команд в США. Бейсбольный "Торонто" был вынужден проводить сезон Главной лиги бейсбола (MLB) в Баффало, а баскетбольный "Торонто", играющий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), временно перебрался в Тампу.

По данным TSN, новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82. Существует вероятность, что команды будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата на своих аренах, а выездные игры будут проводиться только между командами одного дивизиона, которые в условиях пандемии будут реорганизованы.