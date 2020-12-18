Гол Ибрагимовича признан величайшим в истории MLS

Ибрагимовичу 39 лет, он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2019 год. В составе команды он провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. 2 января 2020 года Ибрагимович вернулся в итальянский "Милан", за который ранее выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне шведский футболист провел 10 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.