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Мировой футбол

Гол Ибрагимовича признан величайшим в истории MLS

Шведский форвард отличился ударом с 40 метров в дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси"
Златан Ибрагимович EPA-EFE/PAUL BUCK
Описание
Златан Ибрагимович
© EPA-EFE/PAUL BUCK

ТАСС, 18 декабря. Главная футбольная лига (MLS) признала гол шведского нападающего Златана Ибрагимовича в дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" величайшим за 25-летнюю историю лиги. Об этом сообщает пресс-служба MLS.

Ибрагимович отличился ударом с 40 метров на первой добавленной минуте матча с "Лос-Анджелесом" и принес команде победу.

Ибрагимовичу 39 лет, он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2019 год. В составе команды он провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. 2 января 2020 года Ибрагимович вернулся в итальянский "Милан", за который ранее выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне шведский футболист провел 10 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

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