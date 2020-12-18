Инсбрук примет финальный этап Кубка мира по бобслею и скелетону

ТАСС, 18 декабря. Финальный этап Кубка мира по бобслею и скелетону сезона-2020/21 пройдет в австрийском Инсбруке вместо Пекина. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Финальный этап состоится с 24 по 31 января 2021 года. Изначально он планировался в Пекине в марте.

Ранее из Пекина были перенесены тестовые заезды перед Олимпийскими играми 2022 года, которые должны были пройти в феврале. Открытие олимпийской трассы перенесено на период с 5 октября по 2 ноября 2021 года.

Олимпиада в Пекине пройдет с 3 по 20 февраля 2022 года.