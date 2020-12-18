Фигурист Савосин пропустит чемпионат России из-за коронавируса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Роман Савосин не выступит на чемпионате России из-за положительного теста на коронавирус. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram .

"К сожалению, я вынужден пропустить грядущий чемпионат России в Челябинске, - написал Савосин. - Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус. Спасибо всем кто поддерживает. Всем здоровья".

Ранее было объявлено, что на чемпионате России не выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 26 декабря.