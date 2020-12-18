Исполком РФС не удовлетворен выступлением сборной России в 2020 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) поставил неудовлетворительную оценку выступлению национальной сборной в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявил президент РФС Александр Дюков.

В пятницу состоялось заседание исполкома РФС.

"Мы утвердили стратегию развития школьного и студенческого футбола, подвели итоги по реформе судейства, которая была утверждена в прошлом году, - сказал Дюков. - Андрей Лексаков (руководитель департамента сборных команд РФС) и Станислав Черчесов (главный тренер сборной России) отчитались о выступлении в 2020 году. Молодежная сборная выступила успешно, женская сборная продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы, если говорить о выступлении главной сборной страны, то мы не можем быть удовлетворены. Задача, которая ставилась, - повышение в классе в Лиге наций - не была решена".