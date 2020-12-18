Дюков: массовые реформы футбола России куда эффективнее, чем изменение лимита легионеров

"Как вы знаете, я собираюсь участвовать в предстоящих выборах, потому что та программа, с которой я пришел в РФС, предполагает реформы, которые невозможно осуществить за два года, - сказал Дюков. - Моя программа уже озвучена, вы видите, что делает РФС. Одно из направлений - детско-юношеский футбол. Мы будем расширять охват лигами ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) и ЮФЛ-2".

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Массовые реформы российского футбола сильнее повлияют на его уровень, чем изменение лимита на легионеров. Такое мнение журналистам по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказал президент организации Александр Дюков.

"Важное направление - массовый, дворовый футбол, который был в советское время, мы его потеряли. Звезды 70-х и 80-х вышли из дворового футбола, поэтому нам надо это направление возрождать. Нам нужны массовые реформы, которые повлияют на уровень нашего футбола. За счет этого мы добьемся гораздо большего эффекта, чем, допустим, просто меняя лимит на легионеров", - добавил президент РФС.

Обращений в РФС по поводу изменения лимита на легионеров не было, подчеркнул Дюков. "Пока преждевременно делать выводы по нынешнему лимиту, многие легионеры пропустили матчи по причине коронавируса. Я являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами - лимит утверждает не только РФС, но и Минспорт. В правительстве и Минспорте есть убеждение, что лимит, возможно, надо ужесточить, а финансирование футбола у нас в значительной части государственное", - отметил он.

"Государство не допустит, чтобы за государственные деньги у нас играли одни легионеры. Спортивные результаты важны, но важно и развитие российских игроков. Что касается формата "8+17", не думаю, что есть о ком из легионеров, с кем расстались при переходе на новый лимит, жалеть. Я бы предложил все оставить, как есть", - заключил Дюков.

В настоящее время в Российской премьер-лиге каждый клуб может вносить в заявку на сезон не более восьми легионеров.