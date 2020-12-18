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Музей истории спорта построят на месте демонтированных трибун стадиона в Екатеринбурге

Композиционно здание музея будет состоять из полностью остекленного объема первого этажа неправильной формы и нависающего над ним объема выставочных залов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Музей истории спорта Свердловской области появится на месте возведенных к чемпионату мира по футболу 2018 года временных трибун стадиона "Екатеринбург-Арена" после их демонтажа. Соответствующая информация содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, которую необходимо было провести перед началом работ.

"В юго-западной части участка предусмотрено строительство Музея истории спорта Свердловской области с площадью выставочных залов не менее 800 квадратных метров", - говорится в документе.

Уточняется, что композиционно здание музея будет состоять из полностью остекленного объема первого этажа неправильной формы и нависающего над ним объема выставочных залов. Музей будет двухэтажным и расположится в низине, что позволит зрительно сохранить общий исторический ансамбль стадиона.

В апреле 2020 года на сайте государственных закупок появилась информация о том, что временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена", возведенные к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, после демонтажа отправятся в восемь муниципалитетов Свердловской области для размещения на футбольных площадках. Ожидается, что работы начнутся в 2021 году.

Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арена" были возведены во время его подготовки к приему матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, они позволили обеспечить необходимую вместимость в 35 тыс. зрительских мест. Во время чемпионата трибуны стали своеобразной достопримечательностью стадиона, получив народное название "уши".

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