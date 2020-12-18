Форма сборной России по хоккею на ЧМ будет похожа на ту, в которой команда играла на ОИ

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форма сборной России на чемпионате мира по хоккею будет похожа на ту, в которой игроки выступали на Олимпиаде 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Согласно санкциям, наложенным Спортивным арбитражным судом, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом. При этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

"Работа над формой уже идет. Она будет похожа на ту, что была на Олимпиаде, только вместо надписи Olympic будет написано "Атлет из России", - сказал Ротенберг.

На Олимпийских играх российские хоккеисты выступали в форме красно-белых цветов с надписью "Олимпийские атлеты из России".