{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Форма сборной России по хоккею на ЧМ будет похожа на ту, в которой команда играла на ОИ

По словам Романа Ротенберга, на свитерах будет написано "Атлет из России"
Хоккеисты сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форма сборной России на чемпионате мира по хоккею будет похожа на ту, в которой игроки выступали на Олимпиаде 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

На эту тему
ФХР рассматривала возможность выступления сборной России на ближайших ЧМ в черной форме

Согласно санкциям, наложенным Спортивным арбитражным судом, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом. При этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

"Работа над формой уже идет. Она будет похожа на ту, что была на Олимпиаде, только вместо надписи Olympic будет написано "Атлет из России", - сказал Ротенберг.

На Олимпийских играх российские хоккеисты выступали в форме красно-белых цветов с надписью "Олимпийские атлеты из России".

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Фигурное катание
Вице-президент ISU заявил, что не видит препятствий к участию российских фигуристов в ЧМ
Согласно решению CAS, российские спортсмены будут выступать без флага и гимна страны до декабря 2022 года
Читать полностью