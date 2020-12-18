Серхио Перес будет партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в следующем сезоне "Формулы-1"

ТАСС, 18 декабря. Мексиканец Серхио Перес стал гонщиком команды "Ред Булл", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В следующем сезоне пилот станет партнером по команде нидерландца Макса Ферстаппена, который в 2020 году завершил чемпионат на третьем месте. Таец Александер Албон, выступавший вместе с Ферстаппеном, в следующем сезоне будет резервным пилотом команды.

В прошедшем сезоне 30-летний Перес выступал за "Рейсинг Пойнт" и занял в общем зачете четвертое место со 125 очками. Ранее он представлял "Заубер", "Макларен" и "Форс Индию". Всего он принял участие в 191 гонке "Формулы-1" и 10 раз поднимался на подиум, записав себе в актив одну победу.