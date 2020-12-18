Биатлонистки женской сборной Норвегии вслед за мужской заняли весь подиум в спринте на КМ

Она показала результат 19 минут 38 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Ингрид Тандревольд (отставание 7,6 секунды; 0 промахов) и Марте Рёйселанн (+24,6; 1). Днем ранее норвежские биатлонисты также заняли весь подиум в мужском спринте. Женская сборная Норвегии в третий раз заняла все три призовых места на этапе Кубка мира после спринта в норвежском Холменколлене в 1988 году и гонки преследования в итальянском Антхольце в 2002-м.

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, которая финишировала 18-й (+1.05,3; 0), Анастасия Гореева стала 24-й (+1.24,5; 1), Татьяна Акимова - 33-й (+1.32,0; 2), Светлана Миронова - 39-й (+1.40,8; 3), Ульяна Кайшева - 48-й (+1.48,1; 3). Ирина Казакевич остановилась в шаге от попадания в гонку преследования, став 61-й (+2.11,9; 4), в пасьют отбираются 60 лучших по итогам спринта.

Для Акимовой эта гонка стала первой на этапах Кубка мира после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка. Ее предыдущим международным стартом были Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Гореева впервые набрала очки в гонке на этапе Кубка мира. Российские биатлонисты обновили свой антирекорд, не сумев завоевать награды в 35-й гонке Кубка мира подряд.

В общем зачете Кубка мира лидирует Рёйселанн с 319 очками в активе. Второй идет шведка Ханна Эберг (297), третьей - Динара Алимбекова из Белоруссии (275). Среди россиянок наивысшую строчку занимает Казакевич, которая идет 23-й (111).

В субботу мужчины и женщины проведут гонки преследования.