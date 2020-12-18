Тестовые матчи на новой хоккейной арене "Авангарда" пройдут в сентябре 2022 года

ТАСС, 18 декабря. Первые тестовые хоккейные матчи на новой арене омского "Авангарда" пройдут в сентябре 2022 года. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Крылов, чьи слова приводит пресс-служба омичей.

Новый дворец строится на месте старого, который был снесен полностью 11 сентября 2019 года после того, как за год до этого было объявлено о непригодности проведения там матчей из-за трещин в здании. Строительство новой арены должно быть завершено в 2022 году, в декабре 2022-го там пройдут матчи молодежного чемпионата мира. Также игры турнира пройдут в Новосибирске.

"Есть регламент - нужно провести определенное количество матчей, поэтому мы и планируем начать там сезон-2022/23. В сентябре 2022 года "Авангард" должен начать [играть] на новой арене, соответственно, к декабрю мы сыграем то количество матчей, которое необходимо, введем в эксплуатацию арену и будем с удовольствием ждать гостей к чемпионату мира", - сказал Крылов.

Строительство арены в Новосибирске началось в ноябре 2018 года и должно завершиться в августе 2022 года. "Их [темпов отставания] практически не существует. Объясню почему: мы строим на том же месте, где была прежняя арена. Там все коммуникации, мы сэкономили на этом время, провели большую подготовительную работу с точки зрения проектирования. Я думаю, что уже весной вообще не будет различий с точки зрения строительства", - отметил он.