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Молодежный чемпионат мира по хоккею

IIHF признала тройку с Овечкиным лучшей в истории команд всех звезд молодежных ЧМ

Второе место заняла тройка с Уэйном Гретцки

ТАСС, 18 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) назвала пять лучших троек команд всех звезд, определяемых по итогам розыгрышей молодежных чемпионатов мира. Список представлен на сайте IIHF.

Лучшей федерация признала тройку в составе россиянина Александра Овечкина и канадцев Патриса Бержерона и Джеффа Картера, которые вошли в команду звезд молодежного первенства 2005 года.

На втором месте расположились Уэйн Гретцки (Канада), Матс Наслунд и Антон Штястны (Чехословакия), попавшие в команду лучших игроков турнира на чемпионате мира 1978 года, на третьем - Владимир Крутов, Игорь Ларионов (оба - СССР) и Хокан Лооб (Швеция) с турнира 1980 года, на четвертом - Петер Форсберг, Маркус Наслунд (оба - Швеция) и Пол Кария (Канада), вошедшие в число лучших на первенстве 1993 года, пятерку замкнули Дэйв Чизовски (Канада), Яромир Ягр и Роберт Рейхел (оба - Чехия) с чемпионата мира 1990 года.

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

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Овечкин, Александр Михайлович
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