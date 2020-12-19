WADA: в 2019 году РУСАДА провело 9516 тестирований, из которых 0,9% были положительными

ТАСС, 19 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело в 2019 году 9516 допинг-тестирований, из которых 0,9% показали положительный результат. Об этом говорится в годовом отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на официальном сайте организации.

По общему количеству проведенных тестирований РУСАДА заняло пятое место среди антидопинговых организаций. Больше всего тестирований провело Германское антидопинговое агентство (15 789, 0,3% положительных), далее в списке идут Американское антидопинговое агентство (11 213, 1,7%), Британское антидопинговое агентство (10 939, 0,4%), Китайское антидопинговое агентство (9936, 0,1%).

В отчете также сказано, что по сравнению с 2018 годом на 5,5% увеличилось общее количество проанализированных образцов, информация о которых присутствует в системе контроля ADAMS . В 2018 году было проведено 263 519 тестирований, в 2019-м - 278 047. Отмечается небольшое снижение процента положительных результатов тестирований с 1,05% в 2018 году до 0,97% в 2019-м.

9 декабря 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной подобного решения стали выводы следователей WADA, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В четверг он утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.