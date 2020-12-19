СМИ: тренировочные лагеря клубов НХЛ могут открыться 3 января

По его информации, НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA) заключили предварительное соглашение, согласно которому новый сезон стартует 13 января. Семь команд, не вышедших в плей-офф сезона-2019/20, могут открыть лагеря 30 либо 31 декабря. У игроков будет возможность отказаться от участия в новом сезоне, если они или члены их семей посчитают, что подвергают себя слишком большому риску из-за пандемии коронавируса. У команд будет возможность приостановить действие контракта с хоккеистом на год.

Составы команд будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $81,5 млн. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.

По информации телеканала Sportsnet, все матчи регулярного чемпионата НХЛ могут быть проведены в США. Этот вариант может быть рассмотрен при условии, если не удастся достичь договоренностей с органами здравоохранения канадских провинций, в которых базируются клубы НХЛ, по поводу создания Канадского дивизиона. Если договоренности не будут достигнуты, НХЛ хочет, чтобы "Ванкувер", "Калгари", "Эдмонтон", "Виннипег", "Торонто", "Оттава" и "Монреаль" проводили в игры в США.

Ранее TSN сообщал, что в новом сезоне каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82. Существует вероятность, что команды будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата на своих аренах, а выездные игры будут проводиться только между командами одного дивизиона, которые в условиях пандемии будут реорганизованы.