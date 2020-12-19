СМИ: тренировочные лагеря клубов НХЛ могут открыться 3 января

ТАСС, 19 декабря. Тренировочные лагеря команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), предшествующие старту нового сезона, могут открыться 3 января. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли.
По его информации, НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA) заключили предварительное соглашение, согласно которому новый сезон стартует 13 января. Семь команд, не вышедших в плей-офф сезона-2019/20, могут открыть лагеря 30 либо 31 декабря. У игроков будет возможность отказаться от участия в новом сезоне, если они или члены их семей посчитают, что подвергают себя слишком большому риску из-за пандемии коронавируса. У команд будет возможность приостановить действие контракта с хоккеистом на год.
#NHL/#NHLPA Agreement: 23-man roster with $81.5 million salary cap.— Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 19, 2020
This includes creation of 4-6 man taxi squad. All 29 players (max) will travel and practice with NHL team. Taxi squad is paid full AHL salary. CBA has been expanded to include for more flexible emergency recalls
Составы команд будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $81,5 млн. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.
По информации телеканала Sportsnet, все матчи регулярного чемпионата НХЛ могут быть проведены в США. Этот вариант может быть рассмотрен при условии, если не удастся достичь договоренностей с органами здравоохранения канадских провинций, в которых базируются клубы НХЛ, по поводу создания Канадского дивизиона. Если договоренности не будут достигнуты, НХЛ хочет, чтобы "Ванкувер", "Калгари", "Эдмонтон", "Виннипег", "Торонто", "Оттава" и "Монреаль" проводили в игры в США.
Ранее TSN сообщал, что в новом сезоне каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82. Существует вероятность, что команды будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата на своих аренах, а выездные игры будут проводиться только между командами одного дивизиона, которые в условиях пандемии будут реорганизованы.