Головкин защитил титул чемпиона мира по версии IBF, победив Шеремету

ТАСС, 19 декабря. Казахстанец Геннадий Головкин защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом титульном поединке, прошедшем в Голливуде (США, штат Флорида), он выиграл у поляка Камиля Шереметы техническим нокаутом после седьмого раунда.

Головкин четыре раза по ходу боя отправлял Шеремету в нокдаун, после чего судья остановил поединок. Казахстанец провел третий поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. В сентябре 2018 года казахстанец уступил Альваресу и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне прошлого года Головкин в рейтинговом бою победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде, а в октябре 2019 года - украинца Сергея Деревянченко решением судей, завоевав вакантный пояс IBF.

В послужном списке 38-летнего казахстанца теперь 41 победа (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Ожидается, что Головкин может провести третий поединок против Альвареса, который 19 декабря встретится с британцем Каллумом Смитом. Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью, второй - победой мексиканца решением судей.

Ранее Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, пять раз - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса), три раза - IBF.

31-летний Шеремета впервые боксировал за титул чемпиона мира и второй раз - в США. В послужном списке поляка 21 победа (5 нокаутом), одно поражение. В 2018-2019 годах он владел титулом чемпиона Европы, дважды его защитив.