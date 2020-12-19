СМИ: футболист "Барселоны" Ваге может завершить карьеру в возрасте 22 лет из-за травмы

ТАСС, 19 декабря. Сенегальский защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Мусса Ваге может завершить карьеру в возрасте 22 лет после тяжелой травмы. Об этом сообщает портал Sport.es.

Футболист получил травму 13 декабря в матче чемпионата Греции между ПАОКом, за который выступает на правах аренды, и "Арисом" (0:1). Защитник, пытаясь выбить летевший в сетку ворот мяч, врезался в штангу и сильно повредил правое колено. После медицинского обследования у Ваге был диагностирован разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена. Футболист пропустит остаток сезона и рискует вовсе не возобновить профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне Ваге сыграл в 11 матчах за ПАОК в разных турнирах и сделал одну голевую передачу. В составе "Барселоны" Ваге провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.