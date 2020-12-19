Саночники Денисьев и Антонов стали пятыми в двойках на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 19 декабря. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место в соревнованиях двоек на пятом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в германском Винтерберге.

Первое место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, по сумме двух попыток показавшие время 1 минута 26,962 секунды, вторыми стали их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенекен (отставание - 0,040 секунды), третьими - латвийцы Андрис и Юрис Сикс (+0,242). Россияне уступили победителям 0,362 секунды.

Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли 12-е место (+0,717), Всеволод Кашкин и Константин Коршунов не финишировали.

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится в воскресенье.