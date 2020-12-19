"Локомотив" продлил контракт с польским футболистом Рыбусом

ТАСС, 19 декабря. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с польским защитником Мацеем Рыбусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 31-летним защитником продлен автоматически до конца сезона-2021/22.

Рыбус перешел в "Локомотив" летом 2017 года, провел за команду 97 матчей, забив два гола. Вместе с московским клубом защитник стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

Футболист также выступал за польскую "Легию", российский "Терек" (ныне - "Ахмат") и французский "Лион". В составе сборной Польши провел 58 матчей, забив два гола.