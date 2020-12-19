Молодежная сборная России по хоккею провела первую тренировку в Канаде в преддверии ЧМ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России провела первую тренировку в канадском Эдмонтоне в преддверии старта молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Российские хоккеисты тренировались в следующих сочетаниях: вратари - Ярослав Аскаров, Артур Ахтямов, Всеволод Скотников; белые: Родион Амиров - Марат Хуснутдинов - Василий Подколзин, Шакир Мухамадуллин - Семен Чистяков; синие: Арсений Грицюк - Егор Сафонов - Владислав Фирстов, Ян Кузнецов - Даниил Чайка; красные: Егор Афанасьев - Василий Пономарев - Максим Грошев, Кирилл Кирсанов - Артемий Князев; зеленые: Егор Спиридонов - Захар Бардаков - Егор Чинахов - Даниил Башкиров, Роман Бычков - Егор Шеховцов.

"В первую очередь, мы все очень довольны, что все вышли с карантина, это очень радует, - сказал главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов. - Сегодня главной задачей было вернуть те навыки, которые мы заложили в Новогорске, чтобы ребята почувствовали лед, клюшки, шайбу. То есть была, скажем так, втягивающая тренировка, которая дала возможность ребятам почувствовать то, что мы хотим видеть. К приятному удивлению, у них было не так много брака, который можно ожидать после долгого простоя, - те маленькие детали, которые не совсем сочетаются с нашей игрой, но в целом я считаю, что тренировка сегодня прошла на "четыре с плюсом".

"Мы поблагодарили ребят за то, что они проявили профессионализм в эти четыре дня карантина, проведенного в номерах. Они делали то, что было положено, был тренировочный процесс. В этом плане было видно, что они соскучились по льду, друг по другу. И то единство команды, которое мы хотим видеть, и прямое общение команды - оно гораздо приятнее, чем общение по видеосвязи или телефону, еще раз стало видно, что коллектив у нас очень хороший", - добавил Ларионов.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США.