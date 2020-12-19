СМИ: компания Зингаревича хочет купить 60% акций болгарского ФК "Ботев"

СОФИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Представители российского бизнесмена Антона Зингаревича провели встречу с представителями болгарского "Ботева", во время которой заявили о готовности приобрести 60% акций футбольного клуба. Об этом в субботу сообщила болгарская газета "24 часа".

Отмечается, что компания Зингаревича ожидает принципиального решения по вопросу приобретения акций к 20 декабря.

В начале декабря на встрече с мэром Пловдива Здравко Димитровым Зингаревич заявил о намерении сделать серьезные инвестиции в футбольный клуб, проявил интерес к тренировочной базе клуба, состоянию детско-юношеской спортивной школы. Стороны обсуждали вопрос о продолжении строительства стадиона клуба.

По сообщению болгарских СМИ, семейное состояние бизнесменов Зингаревичей еще в 2018 году превышало миллиард долларов, а их компании работают в области производства бумаги, целлюлозы, занимаются строительством. Антону Зингаревичу принадлежат права на около 2 тыс. футболистов по всему миру, прежде всего из Африки и Южной Америки. С 2012 по 2014 год он владел английским "Редингом".