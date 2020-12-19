Саночница Катникова стала шестой на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 19 декабря. Россиянка Екатерина Катникова заняла шестое место на пятом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в германском Винтерберге.

Первое место заняла немка Юлия Таубитц, по сумме двух заездов показавшая время 1 минута 52,462 секунды, второй стала ее соотечественница Натали Гайзенбергер (отставание - 0,106 секунды), третьей - латвийка Элиза Цауце (+0,266). Россиянка уступила победительнице 0,704 секунды.

Татьяна Иванова заняла седьмое место (+0,756), Екатерина Батурина - 15-е (+1,516), Виктория Демченко - 24-е (+2,029).

Этап Кубка мира в Винтерберге завершится в воскресенье.