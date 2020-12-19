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Футбол в России

Стадион "Спартака" претендует на проведение финала Кубка России по футболу

В прошлом году финальную игру приняла "Самара-Арена"
"Открытие-Арена" Артем Коротаев
Описание
"Открытие-Арена"
© Артем Коротаев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Финал Кубка России по футболу может пройти на домашнем стадионе московского "Спартака" "Открытие-Арена". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Ранее исполком Российского футбольного союза отложил вопрос о дате и месте проведения финала кубка страны.

Финал турнира ни разу не проводился на "Открытие-Арене". В прошлом году финальную игру приняла "Самара-Арена". Чаще всего решающий матч турнира (8 раз) проходил в Москве на стадионе "Лужники".

В феврале 2021 года состоятся матчи 1/8 финала турнира. Действующим победителем Кубка России является петербургский "Зенит".

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