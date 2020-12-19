Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

ТАСС, 19 декабря. Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Валенсии".

Месси забил ударом головой в концовке первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского "Сантоса".