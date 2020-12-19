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Футбол в Испании

Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

Аргентинец в субботу забил 643-й мяч в официальных матчах за "Барселону"
Лионель Месси EPA-EFE/Andreu Dalmau
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Andreu Dalmau

ТАСС, 19 декабря. Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Валенсии".

Месси забил ударом головой в концовке первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского "Сантоса".

Аргентинец проводит за "Барселону" 747-й матч. После первого тайма счет 1:1.

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